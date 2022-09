Probleem van ‘legaal sluikstorten’ op recyclagepark wordt opgelost met meetlijnen op de grond

Het recyclagepark is erg populair bij bedrijven die er afval komen storten omdat het zo goedkoop is en er ook geen beperking is op hoeveel er gelost wordt. “Uit een vergelijking met de omliggende recyclageparken blijkt dat wij veruit de goedkoopste tarieven van de hele regio hebben”, zegt schepen van Milieu- en Afvalbeleid Brahim Harfaoui (CD&V). “Dat willen we ook zo houden. Tegelijkertijd willen we misbruik van het recyclagepark voor grote hoeveelheden bedrijfsafval vermijden en burgers maximaal aanzetten tot beter recycleren. Een aangepast reglement moet daar bij helpen.”

De gemeente trekt daarom meetlijnen op de grond om zo nog drie categorieën toe te laten. De eerste categorie gaat tot 1 kubieke meter en is bestemd voor wie met een personenwagen lost of te voet of met de fiets komt. De tweede categorie gaat tot 4 kubieke meter voor kleine bestelwagens of personenwagens met aanhangwagens. De derde categorie gaat tot 7 kubieke meter. Daarbij kan een bestelwagen nog steeds lossen maar een bestelwagen met een aanhangwagen zal niet meer mogen binnen rijden. Wie dus letterlijk niet tussen de lijntjes past moet terug vertrekken.

Toegangsprijzen

Aannemers of bedrijven die denken de parkwachters te snel af te zijn door meerdere keren te lossen zijn er aan voor de moeite want ook daar houdt de gemeente rekening mee. “Op vlak van toegangsprijzen trekken we die lijn verder door. We behouden de prijzen voor de eerste twee categorieën”, klinkt het verder nog. “De prijs voor wie meer dan het ‘normaal aantal keren’ naar het recyclagepark komt, zal aangevuld worden met een meerkost. Vanaf het zesde bezoek voor bouwafval en het eenentwintigste bezoek voor groenafval verhogen we de kostprijs drastisch om te voorkomen dat verdoken bedrijfsafval blijft terechtkomen op het recyclagepark. Voor het aanleveren van enkel gratis fracties is er geen enkele kostprijs te betalen en kan je zoveel komen als je wil. Hier gaat het immers over afvalstoffen, die eigenlijk nieuwe grondstoffen zijn.”

Voor grote boven de 7 kubieke meter raadt het gemeentebestuur aan om een eigen container te voorzien en die rechtstreeks aan te leveren aan de lokale afvalverwerkers. De aanpassing van het reglement wordt nu donderdag voorgelegd aan de gemeenteraad. De nieuwe regeling gaat dan in vanaf januari 2023.

