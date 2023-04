Premium Gins van Lindemans scoren opnieuw bronzen en zilveren medaille

Ongenees­lijk zieke broertjes Milan (9) en Mauro (4) mogen peperduur medicijn uittesten dankzij e-mail van vriendin: “We zijn zo dankbaar voor deze kans”

Milan (9) en Mauro (4), zoontjes van Evi Aerts (33) en David Tahon (35) uit Lembeek (Halle), lijden beiden aan dezelfde stofwisselingsziekte waardoor ze in principe niet oud zullen worden. Maar nu is er toch weer wat hoop voor de broertjes en dat... dankzij een mailtje van een vriendin van het gezin die Janssen Pharmaceutica wist te overhalen om de broers een duur medicijn te laten testen. «Al weten we niet of het zal helpen met afremmen. Maar je weet nooit.»