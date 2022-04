Politie schrikt zich een hoedje wanneer ze inval doen op verdenking van kinderporno ... bij vrouw van 90 jaar: “Buurman bleek haar wifi te gebruiken”

De Amerikaanse veiligheidsdiensten waren erachter gekomen dat er vanuit een IP-adres in Sint-Pieters-Leeuw kinderporno werd geüpload. Deze info werd doorgegeven aan hun Belgische collega’s waarna deze langs gingen op het adres waaraan het IP-adres gelinkt was. Tot hun grote verbazing stonden ze oog in oog met een alleenstaand vrouwtje van in de 90. “Hierop werd gedacht dat haar ex-man de verspreider van de kinderporno was maar dit bleek niet te kloppen”, aldus het parket. Uiteindelijk bleek de buurman, een Amerikaan die in Sint-Pieters-Leeuw gevestigd was, de boosdoener te zijn. Op zijn computer werden honderden afbeeldingen en filmpjes van extreme kinderporno aangetroffen. “Uit curiositeit bekeken”, klonk het in zijn verhoor. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat waardoor hij bij verstek dreigt veroordeeld te worden. Uitspraak op 30 mei.