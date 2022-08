Parkplein deels afgesloten door zinkgat

Brussel INTERVIEW. Vioolbou­wer Thomas Meuwissen: “Een nieuw instrument kan even goed zijn als een oude Stradivari­us”

Van over de hele wereld kloppen topmuzikanten aan bij Thomas Meuwissen. De vioolbouwer is een van de weinigen in ons land die het bijzondere ambacht uitoefenen. “Velen blijven vasthouden aan oude instrumenten, omdat ze het onterecht zien als een goede financiële investering. Maar mijn vak is ook een statement tegen de wegwerpmaatschappij", vertelt Thomas, die ons rondleidt in zijn atelier in hartje Brussel.

