Paastornooi KV Zuun groot succes: meer dan 1.000 supporters moedigen jeugdspelers aan

Sint-Pieters-Leeuw Bouw Drie Fonteinen­brug in laatste fase

De bouw van de Drie Fonteinenbrug over het Kanaal in Sint-Pieters-Leeuw zit in een laatste fase. Deze brug zal zorgen voor een vlottere ontsluiting van de bedrijvenzone op de linkeroever van het kanaal richting E19.

5 april