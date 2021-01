Paard zakt metersdiep door de grond door ondergrondse waterstroom

Dilbeek Basis­school De Klimop sluit de deuren tot 31 januari na verschil­len­de coronabe­smet­tin­gen

24 januari Zaterdagavond raakte bekend dat twee leerlingen van gemeentelijke basisschool De Klimop uit Schepdaal besmet waren met COVID-19. Of het om de Britse variant gaat, is niet duidelijk. Het ging over één leerling uit het vierde en eentje uit het zesde leerjaar. De school besloot daarop om de 93 leerlingen en negen leerkrachten in afwachting van de testresultaten in quarantaine te plaatsen.