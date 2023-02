Overleg over overlast op Makro-site: “Minderheid moet leren hun manieren te houden”

“Zo willen we overlast verhinderen of sterk beperken, want om één of andere reden is er een klein deel van de bevolking dat het nodig vindt om op niet-gebruikte privé terreinen onjuiste zaken te doen”, laat Desmeth weten. “Deze minderheid moet toch eens leren om hun manieren te houden.” Er zijn onder andere klachten over sluikstorten en er hangen ook verdachte personen rond. De Makro-vestiging van Sint-Pieters-Leeuw sloot eind vorig jaar definitief de deuren. Ook op de ander sites van Makro zijn er dezelfde klachten. De grote parking trekt intussen meer dan ooit beginnende bestuurders aan om er te leren rijden. Voor hen heeft de burgemeester ook een boodschap. “Zo willen we overlast verhinderen of sterk beperken, want om één of andere reden is er een klein deel van de bevolking dat het nodig vindt om op niet-gebruikte privé terreinen onjuiste zaken te doen. Deze minderheid moet toch eens leren om hun manieren te houden. “Voor de jeugd, die gebruik maakt van de Makro-parking om te leren autorijden: we verwijzen jullie graag door naar de grote parking van Shopping Pajot. Veel succes aan de jonge autobestuurders”; klinkt het.