Oude loods vol meubelen vat vuur in Sint-Pieters-Leeuw, brandweer vraagt ramen en deuren dicht te houden wegens asbestgevaar

Halle Afscheid van Roger Roobaert (1934-2021): oud-OCMW-voorzitter zette jarenlang Halse politiek op stelten

Voormalig gemeenteraadslid en OCMW-voorzitter Roger Roobaert is op 86-jarige leeftijd overleden. Roobaert geselde met zijn partij DVA jarenlang de meerderheid en dreef toenmalig burgemeester Dirk Pieters (CD&V) zelfs zo ver dat die een pint in zijn gezicht kwakte. Enkele maanden later verzoenden de aartsvijanden zich om samen de stad te besturen. Het is maar één van de vele anekdotes die de felbesproken politieke carrière van Roobaert kleurden.