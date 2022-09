Oude Geuze van Lindemans valt opnieuw internationaal in de prijzen

Oudenaken/Sint-Laureins-Berchem Landelijke Gilde strikt Yevgueni voor volgende editie van ‘Kleinkunst in de grote schuur’

De afdeling van de Landelijke Gilde in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem organiseert een nieuwe editie van ‘Kleinkunst in de grote schuur’. Op zaterdag 17 september zwaaien de deuren van de schuur op de Hoeve Lemaire open voor een optreden van Yevgueni. ‘Kleinkunst in de grote schuur’ is een tweejaarlijkse kleinkunstavond. In het verleden stonden al namen als Raymond van het Groenewoud, Johan Verminnen, Gunther Neefs en Mama’s Jasje op het podium voor een sfeervol concert. De setting is dan ook uniek: een oude, mooie bakstenen schuur op de hoeve van de familie Lemaire in Oudenaken. Kaarten kosten 20 euro en kunnen besteld worden via lg.kleinkunst@gmail.com of bij de bestuursleden. De hoeve zelf bevindt zich aan de Jan Vandersteenstraat 1 in Oudenaken.

14 september