Oppositie vangt bot na vraag om Remco Evenepoel ereburger te maken

Biblio­theek komt tot leven tijdens verwenzon­dag

Op zondag 9 oktober verwent de bibliotheek haar bezoekers met een lekker ontbijt van 9.30 uur tot 12.30 uur. Er kan ook geluisterd worden naar boeiende verhalen. “Voor het eerst organiseren we een levende bibliotheek”, laten de mensen van de bibliotheek weten. “Het concept is eenvoudig: in de plaats van een boek leen je een persoon uit die een interessant verhaal heeft en dat met jou als lener wil delen. Gedurende een kwartier ga je in gesprek. Het levende boek vertelt en jij kan vragen stellen. We bieden een gevarieerde collectie levende boeken aan: een rolstoelgebruiker, een hockeyspeelster, een ex-alcoholverslaafde, een burgemeester, een danseres, een moslimvrouw en een globetrotter.” wie een verhaal wil horen moet wel reserveren via sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be/levendebib of aan de balie in het landhuis. Voor de kinderen staat de vertelbel op de jeugdafdeling. Als de bel rinkelt komt er dan meteen een voorlezer aan.

