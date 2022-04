Ook trajectcontrole Brabantsebaan treedt in werking: “Trajectcontroles hebben nu al positief effect”

Sint-Pieters-LeeuwDe trajectcontrole op de Brabantsebaan in Sint-Pieters-Leeuw wordt binnenkort in gebruik genomen. Voor de controle tussen de Baasbergstraat en de rotonde richting Gaasbeek op de Brabantsebaan moest nog een aanpassing gebeuren.

“Om de veiligheid en de leefbaarheid in Sint-Pieters-Leeuw te verhogen, kozen we ervoor om acht extra snelheidstrajectcontroles in te voeren”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw. “We merken nu al de positieve effecten van de trajectcontroles. De eerste vier weken reed 1,1 procent van de voertuigen te hard. Dat is de helft van de weken voor de start van de trajectcontroles en één kwart van het aantal overtreders bij bemande controles voordien.

Technische aanpassing

Het vijfde traject had nog een technische aanpassing nodig. In de zone mag 50 kilometer per uur gereden worden maar zijn er wel twee regimes. Enerzijds bevindt een deel van het traject zich in een zone bebouwde kom en anderzijds een deel in een zone 50. Het gaat om één snelheidsregime en toch is de boete verschillend binnen en buiten de bebouwde kom.

Discussies

“Om alle discussies in eventuele verweerschriften te vermijden besliste de gemeenteraad om de maximale toegelaten snelheid over het volledige traject af te dwingen via de borden “50 km/uur” en de bebouwde kom telkens en onmiddellijk te laten starten als je de zijstraten van de Brabantsebaan neemt”, legt schepen van Mobiliteit Olivier Huygens (N-VA) uit. “We maakten ook van deze gelegenheid gebruik om van de wijk Hazeveld een zone 30 te maken.