Ontsnapte psychiatrische patiënt vermoordt kamermeisje “omdat de duivel hem dat gevraagd had”

Pepingen N-VA Pepingen vraagt gemeentebe­stuur om regenboog­vlag uit te hangen

9 maart Na de brutale moord op David Polfliet in Beveren vraagt de lokale afdeling van N-VA in Pepingen om deze week de regenboogvlag te laten wapperen aan het gemeentehuis. “We vragen de gemeente om een signaal te geven”, zegt gemeenteraadslid Gerda Claeys (N-VA). “Het is belangrijk dat we onze steun betuigen aan de familie van het slachtoffer en opkomen tegen homohaat. We moeten als maatschappij een vuist maken tegen mensen die onze vrijheden in het gedrang brengen. Dat dit in 2021 nog mogelijk is, is choquerend.”