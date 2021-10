Ondanks renovatie van flatgebouw staat schimmel op de muren van appartementen: “Dit kan echt niet meer gezond zijn. De muren beginnen zelfs te barsten”

Bewoners Oeverbeemd starten petitie om herstel­ling van liften te vragen

18 januari Zestig bewoners van de 76 appartementen van een flatgebouw in de Oeverbeemd hebben afgelopen week een petitie ondertekend om zo snel mogelijk de herstelling van hun liften te vragen. Ze eisen eindelijk degelijke liften in het gebouw van zeven hoog. “Die handtekeningen werden op één dag verzameld, he”, klinkt het. “Die dat niet tekenden, waren gaan werken of durfden de deur niet te openen.” Hun petitie gaven ze donderdag af bij de huisvestingsmaatschappij.