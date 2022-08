Nood aan personeel in kinderopvang blijft hoog: 3Wplus legt meteen contract voor aan sollicitanten op jobdag

Sint-Pieters-LeeuwDe organisatie 3Wplus wil het tekort aan personeel in de kinderdagverblijven in de Zennevallei oplossen en gaat daarom voor het eerst meteen mensen aanwerven op een speciale jobdag. Een mooi pakket aan voordelen wacht op de sollicitanten maar toch raken de vacatures moeilijk ingevuld.

De nood aan personeel in de kinderopvang is in heel Vlaanderen hoog en dus zijn ook de kinderdagverblijven in de Zennevallei koortsachtig op zoek naar extra werkvolk. 3Wplus staat in de streek in voor de buitenschoolse kinderopvang in Groot-Beersel, de binnenschoolse opvang voor alle gemeentescholen van Sint-Pieters-Leeuw en de basisschoo De Leerboom in Halle. Liefst negen vacatures voor kinderbegeleiders staan er nog open en ook drie coördinatoren kunnen meteen aan de slag.

3Wplus organiseert daarom op woensdag 10 augustus van 14 uur tot 19 uur een jobdag in jeugdcentrum Laekelinde in Sint-Pieters-Leeuw. De organisatie zal de vacatures daar uitgebreid voorstellen maar kiest ook voor een nieuw concept. “We kiezen daarbij voor het eerst voor het principe van ‘open hiring’’’, zegt teamleider Kinderopvang Nele Macharis 3Wplus. “Dat betekent dat we met de kandidaten in gesprek gaan en ze de dag zelf een contract kunnen ondertekenen als blijkt dat ze gemotiveerd zijn om voor ons en met kinderen te werken. Belangrijke voorwaarde is wel dat ze achteraf een uittreksel uit het strafregister model 2 kunnen voorleggen. Dat is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren.”

Voordelen van de job

Macharis zet de voordelen van de job graag nog eens in de kijker. “Het is een ideale job voor wie graag vlakbij huis wil werken met kinderen”, zegt ze. “Naast het loon voorzien we ook maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een vergoeding voor het woon-werkverkeer, een fietsvergoeding, tussenkomst in het abonnement voor het openbaar vervoer en een consumptiecheque aan het einde van het jaar.”

Alleen al zo’n mooi pakket aan voordelen lijkt voldoende om heel wat mensen over de streep te trekken maar toch zijn er blijkbaar weinig mensen die aan de slag willen gaan in de kinderopvang. Macharis heeft haar vermoedens. “Kinderopvang is nog altijd een overwegend vrouwelijke sector”, zegt ze. “Waardoor we meer medewerkers hebben die uitvallen omwille van zwangerschap. De Zennevallei is ook niet de gemakkelijkste streek om te rekruteren aangezien de regio grenst zowel aan Brussel als aan Wallonië en het vereiste is dat de kandidaten het Nederlands machtig zijn.”

Wie wil kan vrijblijvend binnenstappen op woensdag 10 augustus. Meer info via kinderopvang@3wplus.be.

