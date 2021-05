Nina Butera en Dean dromen met ‘Horizon’ van betere tijden: “Elke artiest wil zo snel mogelijk dat podium terug op”

Groot-Bijgaarden Burgemees­ter vraagt Floralia meer personeel te voorzien om samenscho­lin­gen te vermijden: “Veel mensen denken dat ze ook zonder reserve­ring wel zullen binnengera­ken”

25 april Op deze zonnige zondag is opnieuw heel veel volk op pad gegaan in park- en natuurgebieden. Ook bij bloemententoonstelling Floralia Brussels op het domein van het Kasteel van Groot-Bijgaarden was het over de koppen lopen. Terwijl de toestand in het park beheersbaar bleef, troepte te veel volk zonder reservatie samen aan de kassa’s. Burgemeester Willy Segers (N-VA) vraagt meer personeel te voorzien om deze mensen wandelen te sturen. De lokale politie kwam ook tussenbeide.