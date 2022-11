Nieuwe fase werken N6 aangebroken: knip moet extra sluipverkeer in omliggende straten voorkomen

De werfzone verschuift naar de weghelft waar het verkeer normaal gezien richting Brussel rijdt. Voor het doorgaand verkeer op de Bergensesteenweg verandert er weinig: in beide rijrichtingen is er één rijstrook beschikbaar. Voor lokaal verkeer zijn er wel een aantal wijzigingen. De Ruisbroeksesteenweg en Burgemeesterstraat worden afgesloten en in functie daarvan worden er in de achterliggende wijken ook enkele verkeersmaatregelen genomen. Volgens de huidige planning duren de werken in deze zone tot midden maart 2023. Fietsers kunnen in beide richtingen over het al afgewerkte fietspad. Doorgaand verkeer tussen Halle en Brussel rijdt in beide richtingen over één versmalde rijstrook op de al afgewerkte weghelft. Zowel de Ruisbroeksesteenweg als de Burgemeesterstraat worden afgesloten. Lokaal verkeer volgt een omleiding via de Eugène Ghijsstraat en de achterliggende gemeentelijke wegen.