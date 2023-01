Nieuw stadion Union onderwerp op Leeuwse gemeenteraad: “We zijn tevreden maar blijven waakzaam”

Bijgestuurde plannen

Intussen is wel al duidelijk dat de plannen bijgestuurd worden. “In de plannen voorziet men drie grote fietsparkings vlakbij het stadion, dat ook gelegen is op een goed uitgeruste baan met afgescheiden fietspaden”, klinkt het. “Leeuwenaren zullen dus nog steeds met de fiets naar het nieuwe stadion kunnen gaan. Sterker nog, door de nieuwe locatie moeten ze 2,3 km minder ver rijden, want dat is het verschil in afstand tussen het huidige stadion en het nieuwe. Wat het openbaar vervoer betreft, ligt het stadion vlakbij treinstation Vorst-Zuid. Vorst-Noord is ook mogelijk, maar iets verder stappen. Er zijn ook nog drie tramlijnen en vijf buslijnen, waaronder lijn 50, die van Lot over Ruisbroek naar Vorst rijdt. “We zijn tevreden dat met onze oproep en opmerkingen rekening is gehouden en het project bijgesteld werd. Zo wordt alles kleiner en komt er geen hotel”, burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “We blijven waakzaam in de verdere uitwerking en hopen op een doorgedreven optimalisatie van de onbenutte historische mogelijkheden in de nabije omgeving.” Desmeth doelt daarmee op de brug die in Vorst over de Brusselse Ring werd aangelegd en vandaag enkel dienst doet als parking. Ook een ongebruikte op- en afrit kan volgens hem perfect gebruikt worden om de mobiliteit te verbeteren.