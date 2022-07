Nieuw park naast Wildersportcomplex krijgt vorm

Het park wordt ingericht met grasheuvels, verschillende bloemenweides, nieuwe bomen, zitelementen en halfverharde paden. Daarnaast komen er ook vier bekkens voor extra wateropvang, onder andere om het hemelwater van de N6 op te vangen. Over de bufferbekkens wordt een vlonderbrug geplaatst. Studiebureau Sweco heeft voor dit project een ontwerpplan en een raming opgesteld. De totale kostprijs wordt geraamd op 1,2 miljoen euro. De kost voor de inrichting van het park is volledig ten laste van het gemeentebestuur, maar met subsidies via de provincie Vlaams-Brabant. Voor het bufferbekken wordt de kost verdeeld tussen Aquafin, AWV en Fluvius. Het gemeentebestuur gaat nu, samen met voornoemde partners, op zoek naar een uitvoerder voor de aanleg van het nieuwe park met ingebrip van de nieuwe bufferbekkens, bijhorende constructies en de aansluiting op de Zuunbeek. “Het park wordt een mooi voorbeeld van een blauw-groene long”, zegt Bart Keymolen (CD&V), schepen voor Groen en Waterbeheersing. “Zoals in elk nieuw project wordt volop ingezet op hemelwateropvang. Voor het project Bergensesteenweg voorzien we hier naast de Zuunbeek 955 kubieke meter opvang. We hebben van de opportuniteit gebruik gemaakt om de bekkens te maximaliseren. We gaan 3.167 kubieke meter opvang realiseren, wat wil zeggen dat we netto meer dan 2,2 miljoen liter extra waterbuffer zullen hebben aan de Zuunbeek. Een realisatie die iedereen ten goed komt.”