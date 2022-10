Na zware woningbrand in Vlezenbeek: branddeskundige moet oorzaak achterhalen

Sint-Pieters-Leeuw Wendy (44) laat ons potten draaien in de Rozentoren: “Na twee jaar in tweestrijd heeft mijn passie het gehaald”

Wendy Van den Brant maakt potten draaien en bakken opnieuw hip. Sinds kort kan iedereen creatief met klei aan de slag in de Rozentoren in Sint-Pieters-Leeuw terwijl ze zelf de mooiste stukken creëert. “Aan een draaischijf leer je jezelf echt kennen”, vertelt ze wanneer we haar opzoeken in het Colomadomein.

