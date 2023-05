Na maanden van rust plots weer zware vechtpartijen in Ruisbroek: “We moeten bendes tonen dat politie hier de baas is en niet zij”

Vooroorlog­se piano van Brusselse makelij krijgt nieuw leven in gemeen­schaps­cen­trum De Platoo

In de facebookgroep ‘Brussel Verniet’ viel de afgelopen dagen een opvallende advertentie te bespeuren. Een oude piano van ‘J. Gunther’, vervaardigd in Brussel tijdens het Interbellum, werd er gratis aangeboden. Het stukje erfgoed zal uiteindelijk verhuizen naar GC De Platoo in Koekelberg, waar iedereen die wil het instrument kan bespelen.