N-VA eist snelle oprichting ‘Zorgcentrum na Seksueel Geweld’ in Halle-Vilvoorde: “Slachtoffers verkrachting zijn nu aangewezen op Franstalige hulp”

Brussel Brusselaar maakt confituur van fruitafval geuzebrou­we­rij: “Je proeft er nog een beetje het bier in, en dat smaakt goed bij kaas of paté!”

Dankzij het bedrijf van Rob Renaerts (43) krijgt zo’n twintig ton fruitafval een tweede leven, op de boterham of aperitiefplank. Het product? Confituur in drie verschillende smaken, op basis van afval van geuzebrouwerij Cantillon in Anderlecht. “Je proeft er licht de geuzetoetsen in. En maar goed ook, want het zou geen zin hebben om een confituur te maken die hetzelfde smaakt als de andere.”

15 november