Moordenaar van kamermeisje overlijdt in zijn cel: “Waarschijnlijk een natuurlijk overlijden”

“Ik heb haar vermoord. Omdat de duivel mij dat gevraagd had. Pak me nu maar mee, het is oké.” Met die woorden liet de Fransman H.P. (36) zich twee weken geleden arresteren bij het Best Westernhotel in Ruisbroek. Met een brandblusser had hij daar kamermeisje Xhuljeta Lala doodgeslagen, terwijl ze het bed ververste.