Meer dan tweehonderd kinderen ravotten op speelplein De Leeuwtjes

Begin juni zorgden de 68 animatoren er al voor dat de drie speelpleinen helemaal klaar waren om in juli de kinderen te ontvangen. Het speelplein aan ‘t Zonnig leven is speciaal gericht voor lagere school kinderen en in de gemeenteschool ’t populiertje kunnen kleuters terecht. Op die locaties wordt er gewerkt volgens een groepensysteem op leeftijd. In de school Den Top is er een bijzondere werking, want vanaf dit jaar wordt daar gewerkt met het ‘open plein’ principe. De kleuters en oudere kinderen zitten samen op dezelfde locatie en hebben een vrije keuze in het speelaanbod. In Den Top en ’t Populiertje zijn al veel speelpleindagen uitverkocht, maar in de eerste week van augustus is er nog plaats.