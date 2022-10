“Meer blauw op straat is kwestie van efficiëntie en gezond verstand” Enkel nog burgerpersoneel aan politie-onthaal Brabantpoort

Sint-Pieters-LeeuwDe politiepost in Sint-Pieters-Leeuw opent binnenkort opnieuw de deuren. De site Brabantpoort bleef een jaar gesloten voor het publiek in de nasleep van de coronapandemie. Voortaan word je er wel enkel geholpen door burgerpersoneel en dat heeft gevolgen voor de dienstverlening.

Een jaar geleden moest politiepost Brabantpoort de deuren sluiten nadat de zone af te rekenen kreeg met een corona-uitbraak. Om de aanwezigheid op het terrein te verzekeren werd een drastische beslissing genomen. Vanaf 3 november herneemt de dienstverlening in de post aan de Pepingensesteenweg. Mensen kunnen er terecht voor slachtofferhulp, het melden of vragen van een politietussenkomst, het vastleggen van afspraken en het binnenbrengen van gevonden voorwerpen.

“De politiezone is op de centrale politiepost van Halle zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 open voor inwoners die zich willen aanmelden wat in Halle-Vilvoorde niet meer overal het geval is”, licht zonechef Mark Crispel toe. “Dit is mogelijk dankzij de fusie en de schaalvergroting die daardoor werd gerealiseerd. De politiepost van Halle is er wel voor alle 105.000 inwoners van de Zennevallei. Met de heropening van de politiepost Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw is er nu opnieuw een lokaal alternatief voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw.”

Quote Omdat we maximaal blauw op straat willen, hebben we bewust gekozen om het onthaal in de Brabant­poort exclusief te laten bemannen door burgerper­so­neel Burgemeester Jan Desmeth (N-VA)

Voor meer complexe zaken waarvoor een gespecialiseerde politie-inspecteur nodig is zullen Leeuwenaren wel nog doorgestuurd worden naar de politiepost in Halle. De politiepost zal namelijk bemand worden door burgerpersoneel. “Omdat we maximaal blauw op straat willen en politie-inspecteurs zo weinig mogelijk wensen binnen te houden voor administratieve taken, hebben we bewust gekozen om het onthaal in de Brabantpoort exclusief te laten bemannen door burgerpersoneel”, legt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “Zij kunnen zonder problemen onthaaltaken op zich nemen. Voor de taken waar meer gespecialiseerde politie-inspecteurs noodzakelijk zijn, worden de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw doorverwezen naar het hoofdonthaal van Politiezone Zennevallei in Halle. Dit is een kwestie van efficiëntie en gezond verstand.”

In 2025 wordt ook een digitaal loket geïnstalleerd in de Brabantpoort. Op die manier zullen inwoners vanaf dan ook alle verrichtingen kunnen doen met een gespecialiseerde politie-inspecteur die, vanuit het hoofdonthaal in de politiepost van Halle, de meer gespecialiseerde aanvragen vanop afstand zal kunnen behandelen. “Zo bereiden we ons voor op een efficiënte en uitstekende dienstverlening op maat van de toekomst”, klinkt het nog.

