Man zwalpt over de baan en gaat dan door het lint tegen politie: “Wilden geen Frans spreken”

Op 1 juli zag een patrouille een wagen van links naar rechts over de weg zwalpen. De agenten kregen hem met enige moeite aan de kant maar dan moest het zwaarste werk nog komen. De man werd gesommeerd uit te stappen maar dit was niet naar zijn zin. Hij begon opnieuw over de rijweg te zwalpen, maar nu te voet. In het politievoertuig begon hij vervolgens te stampen en te slaan. Ook kwamen er enkel ongepaste opmerkingen uit zijn mond. Eens ontnuchterd mocht de man uitleggen wat hem bezield had. “Die agent wilde geen Frans spreken en dat maakte me kwaad”, klonk het kort. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat waardoor hij bij verstek veroordeeld werd.