Man wurmt zich tussen vrachtwagens op R0 en knalt in op file

Alle lijsttrek­kers van Eco­lo-Groen in de 19 gemeenten bekend: “Geen ruimte in Brussel voor klimaat­treu­ze­laars”

Vandaag zijn zowat 300 leden en sympathisanten bijeengekomen voor het Brusselse congres van Ecolo en Groen in La Tricoterie in Sint-Gillis. Ter gelegenheid van dit congres werden de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in de verschillende gemeenten voorgesteld.