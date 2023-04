Man slaat liefdesrivaal K.O.: “Hij dacht dat de relatie nog niet ten einde was”

Ronald McDonald Kinder­fonds wil werking graag uitbreiden: “Hoe meer gezinnen we kunnen helpen, hoe liever”

Sinds december 2019 is het mogelijk om in het Kinderhuis van de vzw Ronald McDonald Kinderfonds te verblijven, wanneer je kind in het ziekenhuis ligt. In het huis kan je als gezin even ontsnappen aan de klinische sfeer, zonder piepjes van monitoren en infuuspompjes. Die werking zou het kinderfonds graag uitbreiden naar andere regio’s. “Onze medewerkers dragen geen witte jassen. Die klinische sfeer willen we hier vermijden.”