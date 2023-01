Man die twee vingers van agent brak krijgt 1 jaar cel

Sint-Pieters-Leeuw VOKA roept Brouwerij Lindemans uit tot Gangmaker West-Bra­bant

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voka-KvK Vlaams-Brabant in Dilbeek werd de winnaar van de eerste Voka Ondernemingsprijs Gangmaker voor West-Brabant bekend gemaakt. De eer gaat dit jaar naar Brouwerij Lindemans, die eind vorig jaar een volledig nieuwe site opende in Ruisbroek en vorig jaar haar 200 jarig bestaan vierde. “Voor onze Gangmakers-prijs zijn we op zoek gegaan naar een bedrijf uit regio West-Brabant die uitblonk op vlak van duurzaamheid, verankering in de regio en employer branding", zegt gedelegeerd bestuurder Kris Claes van Voka-KvK Vlaams-Brabant “Een Gangmaker is voor ons een ambassadeur zijn voor West-Brabant, en die taak volbrengt Brouwerij Lindemans zeker. Zij investeerden vorig jaar in een volledig nieuwe site in Ruisbroek en exporteren hun lambiek over de hele wereld. Toch kan hun bier enkel in onze regio worden geproduceerd, wat dit product dus zeer Vlaams-Brabants maakt.”

13 januari