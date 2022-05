Man aan schoolpoort in de clinch met gemeenschapswachten: 3 maanden cel

De man parkeerde zich op een plaats waar men niet mocht staan. “Ik wilde gewoon mijn kinderen even afzetten”, klonk het tegen de rechter bij de behandeling van het dossier. Twee gemeenschapswachten hadden hem al het signaal gegeven dat hij moest doorrijden maar toch had de man zich gewoon geparkeerd op de plaats waar het niet mocht. Toen de gemeenschapswacht hem erop attent maakte dat een proces-verbaal zou opgesteld worden en hij hiervoor een foto van de nummerplaat zou trekken, ontplofte de man. Hij begon hem uit te schelden en uitte bedreigingen. Ook trachtte hij de gsm hardhandig af te nemen. “Wis ze of ik sla al uw tanden uit”, klonk het. Een collega van de gemeenschapswacht zag alles gebeuren en schoot zijn collega te hulp. Hierop zou de man hem een duw gegeven hebben; “Klopt niets van”, verdedigde hij zichzelf voor de rechter. “Ik heb nooit een duw gegeven en heb niemand uitgescholden. Wel was ik kwaad dat ze een foto van me namen Dat recht hebben ze niet.”