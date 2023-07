Man (28) zit week in de cel omdat hij vriendin ‘probeert te wurgen’ met Playstation-kabel. Nu blijkt dat ze verhaal verzonnen heeft

Na dodelijke vechtpar­tij op treinspo­ren zit niemand meer in cel: “Enige verdachte loopt rond met enkelband”

De enige man die in de cel zat na de dodelijke vechtpartij in het Zaventemse station, begin mei, is vorige week vrijgelaten met een enkelband. Andere verdachten zijn er ondertussen niet meer opgepakt. Eerder kwam al uit dat de vechtpartij één groot misverstand was. Intussen is duidelijk dat de man zo goed als zeker voor de correctionele rechtbank en niét voor assisen moet verschijnen, al lijkt dat niet voor morgen.