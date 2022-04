Levensgevaarlijke achtervolging levert twintiger opnieuw 10 maanden cel op

Halle Opnieuw twee bezoekers per patiënt toegelaten in AZ Sint-Ma­ria Halle

Vanaf paaszondag 17 april wordt de bezoekregeling in het AZ Sint-Maria opnieuw versoepeld. Zo zal het opnieuw mogelijk zijn om met maximum twee personen op bezoek te komen. Tot nog toe was dat één bezoeker. “Maar nu in het AZ Sint-Maria het aantal coronapatiënten gedaald is, kunnen we de bezoekregeling versoepelen”, klinkt het. “Het blijft echter enorm belangrijk dat alle bekende voorzorgsmaatregelen in het ziekenhuis gerespecteerd worden.”

15 april