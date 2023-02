Leeuwse Maakbib valt in de smaak: ook jongeren kunnen er voortaan terecht

163 mannen uit kraakpand Paleizen­straat naar Ibis-ho­tel in Ruisbroek gebracht, Bart Somers reageert kwaad: “Deloyaal gewoon”

163 alleenstaande mannen uit het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek worden met vier bussen naar een hotel in Ruisbroek gebracht. Burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw reageert verrast. Ook Vlaams minister Bart Somers uit zijn ongenoegen over de situatie. Intussen staan ook 150 daklozen op straat na de evacuatie in de Paleizenstraat in Brussel. Zij trokken naar het opvangcentrum Klein Kasteeltje.