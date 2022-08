Leeuwse brouwerijen en lokale artiesten serveren ‘Muzikale brouwsels’

Het concept is eenvoudig. De komende weken treden lokale groepen op in verschillende brouwerijen in de gemeente. “Microbrouwerijen van vandaag zijn getuige van het vakmanschap van een eeuwenoude brouwcultuur in Vlaanderen en in onze regio”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Kegel (N-VA). “Met deze concerten willen we lokaal vakmanschap en lokale artiesten op een originele manier samenbrengen en het publiek laten proeven en genieten in de unieke setting van het brouwerijgebeuren.” De aftrap werd gegeven bij brouwerij 4PAJOT in Vlezenbeek waar de Pily Pily Band optrad. Zaterdag 13 augstus treedt Musketier en Seven of Jacks op bij Belle Vue in Sint-Pieters-Leeuw. De Lambiekfabriek in Sint-Pieters-Leeuw verwelkomt op 19 augustus Sim Nagaï en Mac Mulla. Bij Belgoo in Sint-Pieters-Leeuw is DJ Bill Vinyl van de partij op 26 augustus en in de Hubberouwerij in Sint-Laureins-Berchem sluit Honey op 2 september de reeks Muzkale brouwsels af.