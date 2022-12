Langs de boom van Witse en brouwerij Lindemans: ontdek de landelijke omgeving van Sint-Pieters-Leeuw te voet

PajottenlandZin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Het thema van deze week is ‘wandelingen langs knooppunten’. Het is koud, maar droog weer en dus is een gezellige wandeling een ideale activiteit. In het Pajottenland is er deze Witsewandeling voor jou door Sint-Pieters-Leeuw.

Start- en aankomstplaats: Sint-Pieters-Leeuw 11,6 km Meer wandel- en fietsroutes vind je hier.

Politiecommissaris Witse van de gelijknamige televisiereeks zoekt al een tijdje niet meer naar moordenaars, maar de populaire serie wordt nog altijd op het kleine scherm herhaald. Speciaal voor de fans van de eigenzinnige flik is er deze stevige wandeling door het landelijke Sint-Pieters-Leeuw. Je passeert tijdens de tocht langs twee plekken die een rol speelden in de televisieserie, namelijk de brouwerij van Lindemans en de ‘boom van Witse’.

Volledig scherm De wandeling vertrekt aan brouwerij Lindemans. © BELGA

Vertrekken doe je aan brouwerij Lindemans in Sint-Pieters-Leeuw. De brouwerij was het decor van een mysterieuze moord in de detectiveserie Witse. Er werd een lijk gevonden in de brouwerskuip, waarna Witse en zijn team twee afleveringen lang op onderzoek gingen. De brouwerij blaast in 2022 200 kaarsjes uit en viert dat met - hoe kan het anders - een jubileumbier: de ‘Cuvée Francisca’, een gueuze. Je kan de brouwerij bezoeken op weekdagen tussen 8 en 18 uur. Je moet wel op voorhand reserveren.

Langs de weilanden van Vlezenbeek gaat de tocht verder zuidwaarts. Ongeveer halverwege duikt in de verte een bekend beeld op voor Witsefans: de Witseboom. Die staat op de Puttenberg tussen Vlezenbeek en Rattendaal. De boom is wereldberoemd in Vlaanderen en trekt nog altijd veel kijklustige toeristen naar de streek. In de begingeneriek van Witse komt deze eenzame boom in het landschap voor. De wat nurkse politieman in de serie komt ook al eens mijmeren over zijn problemen bij deze boom.

Volledig scherm Het Kasteel van Groenenberg © Mozkito

De volgende stop op deze route is het Kasteel van Groenenberg. In het park rond het kasteel staan twee sequoia’s. Deze reuzegrote bomen steken met kop en schouders boven het andere groen uit. En dan staan ze nog in een valleitje ook. De sequoia komt van nature voor langs de kust in Californië. De hoogste boom ter wereld is een exemplaar van deze soort en is wel 115 meter hoog. In het park vind je daarnaast een aantal toverhazelaars terug. Vooral in februari zullen die je opvallen want dan staan ze als één van de eerste planten in bloei. Je verlaat het park aan de noordzijde en wandelt ten slotte terug naar brouwerij Lindemans, waar de tocht eindigt.

Deze wandeltocht, samengesteld door Lindemans, vind je ook hieronder terug.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.