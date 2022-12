Landelijke Gilde organiseert nieuwe editie van ‘Vlezenbeek Wintert’

Dilbeek Eerste indoor pickleball­club van België opent de deuren in Dilbeek: “Een mix van tennis, pingpong en badminton”

Na het succesverhaal van in.TERNATional, de padelclub in Ternat die de deuren opende in 2020, brengt ondernemer en sportliefhebber François Devos een andere opkomende sport naar het Pajottenland. In januari opent de eerste volledig indoor ‘pickleball’club van België in Dilbeek onder de naam ‘Sportaculair’. “De sport is enorm toegankelijk en in amper een uurtje ben je ermee weg”, vertelt hij.

23 december