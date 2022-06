Landelijke Gilde braadt opnieuw varken-aan-het-spit

Op zondag 19 juni is jong en oud doorlopend van 11.30 uur tot 18 uur welkom in de loods van Bart Keymolen aan de Konijnestraat 86 i, Vlezenbeek. “Vorige jaren hadden we maar liefst vijf varkens aan het spit aangevuld met een lekker buffet van gebakken aardappeltjes, warme sauzen, groentjes. Een echte aanrader", klinkt het bij de Landelilge Gilde. “Er is voldoende parking voor de fiets of wagen op het terrein en we voorzien voor de allerkleinsten een springkasteel.”