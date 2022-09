KWB waarschuwt Vlezenbeekse kinderen voor gevaren van de dode hoek

De KWB van Vlezenbeek heeft er vrijdag voor gezorgd dat de kinderen van de Avé Mariabasisschool de gevaren kennen van de dode hoek. Op het Gemeenteplein stonden vier voertuigen en een bestuurder. Om goed te kunnen illustreren dat een dode hoek niet enkel geldt voor een vrachtwagen of een bus ging het om verschillende types voertuigen. De bestuurders gaven telkens zelf uitleg over de dode hoek en de gevaren. “Onder onze leden zijn ook vrachtwagenchauffeurs en chauffeurs van andere voertuigen die dikwijls vaststellen hoe vanuit een verdoken hoek, kinderen of fietsers tevoorschijn komen aan hun rijdend voertuig en versteld staan van bijna ongeluk of erger”, aldus voorzitter André Van Lathem. “Zo is bij ons het idee ontstaan om een steentje bij te kunnen dragen in de Week van de Mobiliteit.”