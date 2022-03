Kunstenaars palmen kasteel Coloma in tijdens Open Atelier: “Eindelijk opnieuw op ontdekkingstocht”

23 jaar geleden namen een aantal oud-leerlingen en voortrekkers het initiatief zich te verenigen in een ‘Open Atelier’ om samen artistieke activiteiten te beoefenen in alle mogelijke disciplines en de producten van die creativiteit op regelmatige basis aan het publiek te tonen. “Door de jaren heen ontpopten we ons tot een artistieke vereniging van kunstenaars die in Sint-Pieters-Leeuw een plaats in het culturele leven wist te veroveren” zegt Van Impe.