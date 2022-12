Kunstenaar Patrick postuum geëerd met gedenkplaat aan ‘zijn’ brug: “Ruwe beeldhouwershanden maar ook gevoelig en kwetsbaar man”

Winnares Koningin Elisabeth­wed­strijd brengt cellocon­cert in stad van Servais

De winnares van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello 2022 was deze week in Halle. Dat de vzw Servais de laureaat naar de stad van Servais zou halen stond misschien wel in de sterren geschreven. Samen met de Noorse pianist Joachim Carr bracht ze cellosonates van Felix Mendelssohn en Sergei Rachmaninov. Een bijzonder moment was de uitvoering van François Servais’ ‘Souvenir de Spa’. Hayoung Choi bracht het aartsmoeilijke stuk met veel verve. Eerder op de dag hadden de musici kennisgemaakt met de Villa Servais en met het standbeeld van Servais op de Halse Grote Markt.

29 november