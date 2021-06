Klanten ontsnappen aan erger wanneer Porsche inrijdt op caféterras

Halle Voor het eerst in zeven maanden weer zweten en puffen in Crossfit On The Road: “Extra regeltjes nemen we er met plezier bij”

9 juni Niets houdt Carine Sermon en Werner Destrijcker tegen om hun fitnesszaak Crossfit On The Road in Halle te heropenen. Zelfs een ondergelopen trainingszaal niet. De eerste groepsles indoor in zeven maanden tijd is meteen volgeboekt. Ontsmettingsspray is altijd in de buurt en de luchtkwaliteit wordt voortdurend gemeten. “We zullen bewijzen dat iedereen hier veilig kan sporten”, zegt Carine wanneer we de eerste groepsles meepikken.