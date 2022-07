Kinderen speuren ook in Sint-Pieters-Leeuw naar schat van Vlieg

De speurtocht start aan het nieuwe landhuis de Viron, loopt langs een avonturenpad en leidt deelnemers via verschillende opdrachten uiteindelijk naar de schat. “De tocht is vooral gericht op peuters en kleuters”, laat de gemeente weten. “Maar oudere kinderen zijn uiteraard ook welkom. Je moet rekenen op een kleine wandeltocht van ongeveer 2 kilometer. De tocht is natuurlijk te combineren met een bezoek aan de rozentuin, ravotten in het speelbos, of een bijkomende wandeling in het prachtige park.”