Kerk Sint-Pieters-Leeuw opnieuw in de steigers: Vlaanderen maakt 800.000 euro vrij voor derde restauratiefase

Sint-Pieters-LeeuwDe beschermde Sint-Pieter- en Pauluskerk in Sint-Pieters-Leeuw staat volgend jaar opnieuw in de steigers. De Vlaamse overheid maakt meer dan 800.000 euro vrij om de gevels, het dak en het timmerwerk op de zolder op te knappen. Vooral de vochtinsijpeling teisterde de voorbije jaren de gevel. Daardoor vielen zelfs brokstukken naar beneden.

De Sint-Pieter- en Pauluskerk aan de Rink in Sint-Pieters-Leeuw is een gotisch gebouw dat dateert uit de vijftiende eeuw. Het monument evolueerde van een oorspronkelijk Romaanse kerk naar een Gotische kerk en alleen al dat maakt het de moeite waard om ze in ere te houden. De voorbije jaren werd er al gerestaureerd. Zo is onder andere de toren al helemaal opgeknapt. Nu komt ook de derde fase in zicht. De Vlaamse overheid kent een premie toe van 838.866,66 euro. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kwam persoonlijk naar de gemeente om het goede nieuws te melden.

De restauratie van de Sint-Pieter- en Pauluskerk in Sint-Pieters-Leeuw gaat een derde fase in. De Vlaamse overheid maakt meer dan 800.000 euro vrij.

“De restauratie omvat alles tussen het dak tot aan de fundering”, vertelt architect Isolde Verhulst van Perspectiv Architecten, het bureau dat de restauratie in goede banen leidt. “De daken, de leien, de afvoerleidingen en alle andere aansluitingen maar ook de timmerwerken onder het dak worden aangepakt. De gevels worden gerestaureerd, net als de glasramen.”

Het is alweer een werk dat tijd zal kosten. “We voorzien een uitvoeringsperiode van 175 werkdagen. Dat komt neer op een periode van iets meer dan een jaar”, zegt Verhulst. “Eens de premie toegekend is kan de zoektocht naar een aannemer starten en daar voorzien we toch zes maanden voor. We verwachten de restauratie volgend jaar na de winter kan starten.”

De restauratie van de Sint-Pieter- en Pauluskerk in Sint-Pieters-Leeuw gaat een derde fase in. De Vlaamse overheid maakt meer dan 800.000 euro vrij.

De voorbije jaren werd al duidelijk dat het tijd werd dat de gevel aangepakt werd. Maar wie binnen de muren rond de kerk wandelt hoeft geen schrik meer te hebben voor vallende stenen. “De meest slechte delen zijn intussen aangepakt”, weet Verhulst. “Het gaat in deze fase vooral om grote herstellingswerken. De materialen hebben hun beste tijd gehad. Waterinsijpeling heeft de gevels aangetast. Dat heeft al eens voor problemen gezorgd. Op een ochtend lagen de dekstenen van de dakbekroning plots op de weg. Het heeft te maken met voegen die uitgespoeld geraken en zo geen stabiliteit meer bieden. Dat pakken we liever op tijd aan. Na vijftig jaar zijn leien ook versleten en is het zink op.”

De restauratie van de Sint-Pieter- en Pauluskerk in Sint-Pieters-Leeuw gaat een derde fase in. De Vlaamse overheid maakt meer dan 800.000 euro vrij.

Burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw is tevreden dat er Vlaams geld voorzien is voor de derde restauratiefase. Toen de toren in 2015 uit de steigers ging werden er zelfs heuse Torenfeesten georganiseerd. Om maar te zeggen dat men in Sint-Pieters-Leeuw de kerk aan de Rink in het hart draagt. “Ik hoop dat we begin 2024 opnieuw kunnen feesten”, zegt Desmeth. “Nadien is er nog een vierde en vijfde fase gepland. Dan wordt het interieur aangepakt en als laatste onderdeel wordt de omgeving rond de kerk binnen de kerkhofmuren aangelegd. Zo kan nadien ook een derde toegang geopend worden.”

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zag tijdens zijn bezoek aan Sint-Pieters-Leeuw ook het groter plaatje van de restauratie. ““Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector”, aldus Diependaele. “Maar door ons patrimonium te gebruiken als cultureel en toeristisch uithangbord levert deze investering op termijn ook een economische en maatschappelijke meerwaarde op.”