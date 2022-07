Kar.tjee opent opnieuw zomerbar op Coloma en dit keer is er zelfs een dansvloer: “Blij dat we opnieuw zonder coronaregels kunnen organiseren’

Kar.tjee is van oorsprong een muziekfestival dat in 2018 voor het eerst plaats vond aan jeugdcentrum Laekeline. Techno, house, hiphop,… alle hippe muziekgenres waren er te horen. En ook in 2019 was het feestje geslaagd. Tot corona roet in het eten gooide en de organisatoren het roer omgooiden. “Met een zomerbar en later ook een winterbar konden we toch iets organiseren dat in coronatijden veilig was”, zegt Jolan De Kempeneer. “Het enige probleem was dat de mensen op dat moment niet mochten dansen. De muziek stond dan ook echt niet luid maar we merkten wel dat het moeilijk was om de gasten op hun stoel te laten zitten.”

Gelukkig is er nu eindelijk een editie van de zomerbar waar dat wel mag. “We hebben het terrein ook wat herschikt”, vertelt Jolan. “Zo is er nu een echt podium waar op de dj’s hun ding doen en we maken gebruik van het mooie decor van Coloma. Tafels en stoelen staan er nog steeds want wie gezellig iets wil drinken is natuurlijk welkom want we willen er geen fuif van maken. Maar als nu de goesting opkomt om de dansvloer op te gaan is er die mogelijkheid ook zonder dat we mensen moeten terug roepen.”

De zomerbar is dit keer open vanaf woensdag 20 juli tot en met 23 juli. Op de kaart staan cocktails, bieren en je kan er ook iets eten. Muzikaal mogen de bezoekers zich opnieuw verwachten aan techno en R&B. Net als bij de winterbar wordt er nu wel toegang gevraagd. “Omdat we graag investeren in de dj’s”, zegt Jolan. “Dat is een kost die we maken en ergens wel moeten compenseren. “Maar wie tussen 16 uur en 18 uur binnenstapt hoeft geen ingang te betalen. Nadien betaal je 5 euro. Dat valt eigenlijk heel goed mee voor de namen die we de komende dagen allemaal geprogrammeerd hebben.”

De bar is elke dag open vanaf 16 uur en sluit om 1 uur. Voor wie zijn dagen uitkiest op basis van een favoriet genre: op woensdag komen R&B en Dancehall-liefhebbers aan hun trekken, Hip Hop-fans kijken uit naar donderdag en house en techno krijgt zijn plek op zaterdag en zondag.

Kar.tjee heeft de smaak van de pop upbars duidelijk te pakken. “Maar dat betekent niet dat we het idee van een festival los laten”, zegt Jolan nog. “Dit jaar zal er nog geen Kar.tjee-festival plaatsvinden maar we blijven wel evenementen organiseren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.