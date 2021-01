Jongetje (12) kritiek na aanrijding op zebrapad: “Door die wegenwerken is het hier levensgevaarlijk voor voetgangers”

Halle Urban explorer kan zich niet bedwingen: 14 maanden cel

19 januari Een zogenaamde urban explorer die meermaals inbrak in dezelfde woning in Halle is veroordeeld tot 14 maanden cel. Naar eigen zeggen was hij in een woning - waarvan hij dacht dat ze leegstond - beland, maar toen hij zag dat er wat waardevols had hij zich niet kunnen beheersen.