Jarig Lindemans huldigt ‘investering van de eeuw’ in: “In 2020 nog met 50 aan de slag, nu al bijna zeventig mensen in dienst”

Sint-Pieters-LeeuwDe volgende generatie Lindemansen stoomt zich klaar om in de bekende lambiekbrouwerij te stappen en binnen enkele weken kunnen we eindelijk bier proeven dat gebrouwen werd op in Ruisbroek. Het zijn een paar van de nieuwtjes die de inhuldiging van de nieuwe site opleverde.

‘De investering van de eeuw’. Zo noemen ze bij Lindemans zelf de opening van een tweede productiesite in de Leeuwse deelgemeente. Liefst 28 miljoen euro kostte het investeringsproject. Een stevig verjaardagsgeschenk voor de brouwerij die net de tweehonderdste verjaardag viert.

Zes generaties lang brouwt de familie Lindemans in Vlezenbeek lambiekbieren. Intussen worden de Kriek, Geuze en andere fruitbieren over de hele wereld gedronken en was er nood aan uitbreiding. Tegelijk wil Lindemans het assortiment verbreden en nieuwe blends maken met lambiek. Daarom is er nu een tweede site geopend in Ruisbroek. En dat zal extra werkgelegenheid opleveren. Nu al werden zeven extra jobs gecreëerd. ““Niet enkel in de nieuwe brouwzaal hebben we bijkomende competente medewerkers nodig, het hele bedrijf moet meegroeien”, zegt Dirk Lindemans. “Zo ook in de administratie, marketing, logistiek, productie en onderhoud. In 2020 waren we met 50, nu zijn er al bijna 70 mensen op beide sites aan de slag.”

Volledig scherm In februari werd al een rondleiding georganiseerd in de brouwerij die toen in aanbouw was. (archief) © Bart Kerckhoven

Neef Geert benadrukt dat er nog extra volk gezocht wordt. “Wij willen een toonaangevende werkgever zijn in het Pajottenland en de Zennevallei”, zegt Geert. “Er staan nog een aantal vacatures open. Het zijn vooral technici, operatoren en logistieke en administratieve medewerkers waar we naar op zoek zijn, zowel voor de site in Ruisbroek als die in Vlezenbeek. Op termijn willen we ook nog een aantal extra mensen aanwerven in ondersteunende diensten zoals de marketing en verkoop.”

Nieuwe generatie

En ook in de eigen familie kan die versterking wellicht gevonden worden. Tijdens de viering van het tweehonderdjarig bestaan van de brouwerij werd de zevende generatie Lindemansen voorgesteld. Dirks zonen Yens en Nils en Geerts zoon Matthieu studeren nog, maar hebben interesse om in de voetsporen te treden van hun vaders.

Volledig scherm Geert en Dirk Lindemans lanceerden onlang nog de Cuvée Francisca, een ode aan de oprichtster van de brouwerij. © rv

Maar nu zijn dus Geert en Dirk Lindemans aan zet. Over enkele weken zal het eerste brouwsel dat met de nieuwe brouwinstallatie geproduceerd werd en met lambiek is gemengd op de markt komen. ““In Ruisbroek gaan we enkel hoge-gistingsbieren brouwen”, zegt Dirk Lindemans. “Maar het eindproduct zal steeds lambiek bevatten. Dat zorgt voor een zekere complexiteit en een friszurig aspect in de nasmaak. We blijven met andere woorden creatief en innovatief omgaan met lambiek.”

De brouwinstallatie is uitgerust met dryhopping-technologie. Hierdoor kunnen aan het brouwsel speciale hopsoorten of kruiden worden toegevoegd zonder het zuurstofgehalte in het bier te verhogen, war de kwaliteit ten goede komt.

60 miljoen glazen bier

In de nieuwe brouwzaal kan per brouwbeurt tot 12.000 liter gebrouwen worden. Op termijn kunnen dagelijks zes brouwsels geproduceerd worden. Met de huidige gistings- en lageringscapaciteit bedraagt het jaarlijks productievolume zo’n 150.000 hectoliter of omgerekend 60 miljoen glazen bier. Die capaciteit kan zelfs nog opgeschroefd worden.

Ook een deel van de lambiekvoorraad dat nu nog in Vlezenbeek ligt opgeslagen zal verhuizen naar Ruisbroek. Zo komt er na de renovatie in Vlezenbeek ruimte vrij om extra foeders te plaatsen.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.