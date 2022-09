Jaarmarktbezoekers mogen mening geven over toekomst stationsbuurt

Sint-Pieters-Leeuw Smile to me! organi­seert tiende evenement voor ‘anderskin­de­ren’ in Zonnig Leven

De vzw Smile to me! organiseert voor de tiende keer een activiteit voor ‘anderskinderen’. “‘Anderskinderen’ zijn kinderen en jongeren met een zware fysische en mentale beperking”, klinkt het bij de organisatie. “Net zoals hun broers, zussen, mama’s en papa’s zijn ook zij dol op feestjes. Helaas zijn de meeste feestjes niet aangepast aan de noden van de ‘anderskinderen’, om die reden zetten de vrijwilligers van Smile to me! de handen in elkaar om een feest te bouwen aangepast aan de behoefte van de ‘anderskinderen’. Niet alleen de ‘anderskinderen’ maken we gelukkig, ook zorgen we ervoor dat hun ouders of begeleiders ervaringen en tips onderling kunnen uitwisselen.”

22 september