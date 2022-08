Interactieve catalogus ‘Natuurbuur’ ook in Sint-Pieters-Leeuw beschikbaar: klimaatvriendelijke oplossingen in of rond je woning

Het online handboek Natuurbuur staat vol met klimaatvriendelijke oplossingen die je zelf in en rond je woning kan toepassen. “Alle beetjes helpen”, zegt schepen van Milieu Brahim Harfaoui (CD&V). “Als iedereen een groene inspanning doet, hoe klein of groot ook, tackelen we samen de hittestress. Daarom lanceren we het nieuwe concept. Met dat initiatief willen we inwoners zoveel mogelijk groene oplossingen aanbieden voor in of rond hun woning. Dat doen we in de vorm van een kant-en-klare, interactieve online catalogus boordevol tips waarin ook lokale initiatieven en subsidies staan opgenomen.”