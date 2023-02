Infrabel voert onderhoudswerken uit in Ruisbroek

Sint-Pieters-Leeuw Dag van de Academies gevierd met expo in oude bib

Op zaterdag 11 februari is het Dag van de Academies en ook de kunstacademie in Sint-Pieters-Leeuw doet mee. Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 februari kan iedereen in de oude bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw naar de expo ‘Binnenste-Buiten' gaan kijken. “Deze tentoonstelling is het werk van de leerlingen Projectatelier. Zij hebben het thema ‘binnenstebuiten’ ingevuld met eigen creaties gaande van 2D schilder- en tekenwerken tot 3D beeldend werk”, klinkt het. Vrijdagavond opent de expo om 19 uur, op zaterdag en zondag kan je er terecht van 14 tot 18 uur.

9 februari