Inferno legt minstens twee bedrijven in de as in Sint-Pieters-Leeuw, asbest vrijgekomen bij de brand

Sint-Pieters-LeeuwEen inferno in Sint-Pieters-Leeuw heeft donderdagavond minstens twee bedrijven in de as gelegd. De precieze omvang is voorlopig nog onduidelijk. Bij de brand is asbest vrijgekomen waardoor omwonenden de volledige nacht ramen en deuren gesloten moesten houden.