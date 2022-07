Inbreker voor rechter: “Een fietsenwinkel is niet de meest aangewezen plek voor een slaapplaats”

De man was op 9 juni opgepakt in Sint-Pieters-Leeuw. Rond 22.15 uur was hij over de omheining aan de achterzijde van een fietsenwinkel geklommen en had hij geprobeerd om de schuifdeur van een serre open te breken. De man had daarbij zoveel lawaai gemaakt dat de eigenaar van de winkel, die in hetzelfde pand woonde, één en ander gehoord had en de politie had verwittigd. Die kon de man arresteren. Tegenover de politie verklaarde de man dat hij enkel op zoek was naar een slaapplaats, maar dat vond het parket ongeloofwaardig. “Een fietsenwinkel is niet de meest aangewezen plek om een slaapplaats te zoeken”, klonk het. “Bovendien is meneer in het voorbije jaar al tweemaal veroordeeld voor diefstal en bendevorming. Ik eis een gevangenisstraf van 15 maanden.” De verdediging vroeg de vrijspraak: “Mijn cliënt blijft erbij dat hij niet de bedoeling had te stelen. In die serre was ook niets dat hij had kunnen stelen. Als de rechtbank toch van oordeel zou zijn dat hij kwade bedoelingen had, vragen we een straf met uitstel.” Uitspraak op 29 juli.